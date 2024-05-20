Остин рассказал о ситуации в ближневосточном регионе после смерти Раиси

США пока не видят угроз региональной безопасности на Ближнем Востоке из-за гибели президента Ирана Эбрахима Раиси. Такое заявление сделал глава Пентагона Ллойд Остин, передает «РИА Новости».

По его словам, Вашингтон продолжает следить за ситуацией на Ближнем Востоке.

«В настоящее время я не вижу влияния на более широкую региональную безопасность», — сказал Остин.

Также он указал, что США следят за проводимым расследованием случившегося, но не располагает данными о возможных причинах произошедшего.

Напомним, что 19 мая президент Ирана Ибрагим Раиси погиб в результате крушения вертолета Bell 212, на борту которого он находился. Он упал в провинции Восточный Азербайджан. Вместе с Раиси на борту вертолета были глава МИД страны Хосейн Амир Абдоллахиян, глава провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати и аятолла Мохаммед Али Але-Хашем. Все пассажиры и члены экипажа погибли.