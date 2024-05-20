Жена Клуни убедила прокуроров МУС принять решение по Нетаньяху

Уроженка Ливана Амаль Клуни, супруга известного актера Джорджа Клуни, приняла активное участие в подготовке заключения для Международного уголовного суда по поводу ситуации в секторе Газа, пишет обозреватель Крис Неси в статье для New York Post.

46-летняя Амалия Клуни, опытный ливано-британский юрист, является соучредителем «Фонда Клуни за справедливость» вместе со своим мужем, лауреатом премии «Оскар» Джорджем Клуни, отметил обозреватель.

Амалия рассказала на сайте своего фонда, что четыре месяца назад к ней обратился представитель МУС и попросил помочь ему с оценкой доказательств предполагаемых военных преступлений. Она согласилась и присоединилась к группе международных экспертов.

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По словам Клуни, комиссия после консультаций и изучения документов, постановила, что Международный уголовный суд обладает полномочиями по расследованию преступлений, совершенных в ходе войны Израиля против ХАМАС, и может рекомендовать привлечь к ответственности как лидеров палестинского движения ХАМАС, так и официальных лиц Израиля.

В списке тех, кого комиссия назвала подозреваемыми в совершении «военных преступлений и преступлений против человечности», оказались премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, министр обороны Йоав Галант, лидеры ХАМАС Яхья Синвар, Мохаммед Дейф и Исмаил Хания.

Ранее сообщалось, что видные израильские политики в резкой форме раскритиковали решение МУС арестовать Нетаньяху и Галанта.