Пекин призвал Вашингтон не вмешиваться в его сотрудничество с РФ

Заместитель постпреда Китая при ООН Гэн Шуан призвал США не вмешиваться в двустороннее сотрудничество Пекина и Москвы. Его слова приводит «РИА Новости».

Гэн Шуан отметил, что Китай имеет право «осуществлять нормальное экономическое и торговое сотрудничество со всеми странами, в том числе с РФ».

«И в такое сотрудничество не следует вмешиваться, его не следует подрывать», — сказал он на заседании ООН, обращаясь к США.

Гэн Шуан добавил, что Китай «всегда очень тщательно контролирует экспорт предметов двойного назначения». В связи с этим он призвал Вашингтон «прекратить нападать на Пекин, очернять, оговаривать КНР и прекратить односторонние санкции и безосновательные притеснения против китайских организаций».