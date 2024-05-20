В Иране объявили дату выборов президента

Внеочередные президентские выборы в Иране назначены на 28 июня. Об этом сообщил пресс-секретарь избирательного штаба республики Мохсен Эслами, передает ТАСС.

По его словам, Совету стражей конституции было предложено начать регистрацию кандидатов 28 мая.

«28 июня можно считать днем четырнадцатых в истории Ирана выборов президента», — добавил Эслами.

Ранее стало известно о гибели 63-летнего президента Ирана Ибрагима Раиси в результате крушения вертолета Bell 212, на борту которого он находился. Он упал в провинции Восточный Азербайджан 19 мая. Вместе с Раиси на борту вертолета были глава МИД страны Хосейн Амир Абдоллахиян, глава провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати и аятолла Мохаммед Али Але-Хашем. Все пассажиры и члены экипажа погибли.