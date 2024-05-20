Китай отверг поставку оружия сторонам конфликта на Украине

Пекин не занимался отправкой вооружений и не будет делать этого, заявил зампостпреда КНР при ООН Гэн Шуан на заседании Совбеза организации.

«Китай не создатель и не сторона украинского кризиса. Мы не предоставляли оружия какой-либо из сторон конфликта в отличие от США, которые целенаправленно продлевают боевые действия. Мы не будем этого делать и мы не будем извлекать выгоду из кризиса», — подчеркнул он.

Ранее на этом же заседании постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что мирное урегулирование конфликта на Украине по-прежнему возможно. Для этого, по его словам, необходимо, чтобы Запад перестал вооружать Украину, а республика вернулась к своему нейтральному и безъядерному статусу и была денацифицирована.