Эксперты оценили решение лондонского суда в пользу Ассанжа

Решение Высокого суда Лондона в пользу основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа может дать ему небольшой шанс на то, что США оставят его в покое после выборов президента и возможной смены администрации в стране. Такое мнение высказали опрошенные «РИА Новости» эксперты.

Ранее сообщалось, что Высокий суд Лондона вынес решение в пользу Ассанжа, что позволит ему попытаться оспорить в британских судах решение о его экстрадиции в США.

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер считает, что его стоит расценивать «как отлагательное».

«Тут вопрос в том, что британская судебная система — самоценная "вещь в себе". Если она просто так возьмет и выдаст Ассанжа в Америку, то она потеряет свою репутацию окончательно», — сказал он.

По словам Брутера, сейчас в Лондоне создают видимость конкурентной борьбы сторон в суде и продлится она может, пока в Вашингтоне не примут по этому вопросу окончательное решение. При этом США оттягивание этого события также выгодно, потому что ему «не за чем забирать Ассанжа прямо сейчас», уверен эксперт.

По мнению доцента Финансового университета при правительстве России Алексей Мартынова, решение суда в пользу Ассанжа нельзя считать победой, однако оно является шансом на то, чтобы изменить ход дела.

«Вполне возможно, что процесс затянется до осени, даже до Нового года, когда в США пройдут выборы, сменится администрация. На это и расчет, что не будет соответствующего давления, и каким-то образом просто отстанут», — полагает он.

Напомним, что Ассанж стал известен в 2006 году из-за работы над сайтом WikiLeaks, целью которого были публикации секретных документов. В 2010 году там появился видеоматериал, на котором после атаки вертолета США в Багдаде в 2007 году видны минимум 18 погибших мирных жителя. В том же году на сайте были опубликованы 250 тысяч документов дипломатического характера. В США ему предъявлено 18 обвинений в связи с раскрытием крупнейшего в истории страны объема секретной информации. Ему грозит до 175 лет тюрьмы. На данный момент он находится в лондонской тюрьме Белмарш.