Назначение Олега Савельева на пост замминистра обороны РФ — плохой знак для Украины. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко* (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов).

«Путин продолжает выстраивать вертикаль менеджеров в министерстве обороны. Для нас это не слишком хороший сигнал», — заявил депутат.

Об этом он написал в своем telegram-канале.

Путин назначил нового заместителя министра обороны

Ранее глава России Владимир Путин назначил Олега Савельева на пост заместителя министра обороны РФ. Соответствующий указ, подписанный президентом, опубликовали на портале правовой информации.