В Раде увидели плохой для Украины сигнал новых перестановках в Минобороны РФ
Назначение Олега Савельева на пост замминистра обороны РФ — плохой знак для Украины. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко* (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов).
«Путин продолжает выстраивать вертикаль менеджеров в министерстве обороны. Для нас это не слишком хороший сигнал», — заявил депутат.
Об этом он написал в своем telegram-канале.
Путин назначил нового заместителя министра обороны
Ранее глава России Владимир Путин назначил Олега Савельева на пост заместителя министра обороны РФ. Соответствующий указ, подписанный президентом, опубликовали на портале правовой информации.