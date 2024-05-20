Названы новые детали крушения вертолета с Раиси

Причиной крушения вертолета Bell 222, на борту которого находился президент Ирана Эбрахим Раиси и сопровождающие его лица, стала техническая неисправность летательного аппарата, пишет РИА «Новости» со ссылкой на IRNA.

В IRNA отметили, что Раиси погиб в воскресенье, 19 мая 2024 года, в результате крушения вертолета, произошедшего из-за технической неисправности воздушного судна.

Министр транспорта Турции Абдулкадир Уралоглу заметил, что борт президента не подавал сигналов. Чиновник предположил, что соответствующая система отсутствовала или была отключена экипажем вертолета.

На вопрос журналистов о том, был ли инцидент несчастным случаем или нет, Уралоглу ответил: «По предварительной информации, [в районе, где призошло ЧП] была туманная погода. Можно предположить, что произошел несчастный случай».

Напомним, что в поисках вертолета участвовал мощный турецкий беспилотник Akıncı. Он обследовал все места, где предположительно мог упасть аппарат.

Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в зоне крушения вертолета на северо-западе страны наблюдалась термическая депрессия.

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Синоптик отметил, что горные вершины были закрыты облаками. Местами наблюдались ливни и грозы, в облаках была электризация, выше 3,5 километра — обледенение.

Авиаэксперт Владимир Шабрин предположил, в свою очередь, что крушение воздушного судна могло произойти в результате человеческого фактора.