В Белом доме сообщили, что не видят каких-либо признаков иностранного вмешательства в крушении вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси, пишет обозреватель Гейб Гутьеррес в статье для телеканала NBC News.

Автор статьи отметил, что ситуацию с вертолетом прокомментировал высокопоставленный чиновник из администрации президента США Джо Байдена.

«Совсем никакого иностранного вмешательства», — заметил собеседник телеканала.

Чиновник предположил, что смерть Раиси не приведет к каким-либо радикальным переменам в отношениях между Исламской Республикой и Соединенными Штатами.

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Напомним, что в воскресенье, 19 мая, потерпел крушение вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц.

Утром 20 мая в Тегеране подтвердили смерть Раиси и сопровождавших его лиц.