Генсек ООН выразил соболезнования в связи с гибелью президента и главы МИД Ирана

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил искренние соболезнования в связи со смертью президента Ирана Ибрагима Раиси и министра иностранных дел исламской республики Амира Абдоллахияна.

Информация об этом содержится в заявлении, которое распространил офис главы всемирной организации.

«Генеральный секретарь выражает свои искренние соболезнования семьям погибших, а также правительству и народу Исламской Республики Иран», — приводит текст заявления ТАСС.

Ранее сообщалось, что в Иране создадут комиссию для расследования причин аварии вертолёта Раиси.