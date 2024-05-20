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Генсек ООН выразил соболезнования в связи с гибелью президента и главы МИД Ирана

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил искренние соболезнования в связи со смертью президента Ирана Ибрагима Раиси и министра иностранных дел исламской республики Амира Абдоллахияна.

Генсек ООН выразил соболезнования в связи с гибелью президента и главы МИД Ирана
© РИА Новости

Информация об этом содержится в заявлении, которое распространил офис главы всемирной организации.

«Генеральный секретарь выражает свои искренние соболезнования семьям погибших, а также правительству и народу Исламской Республики Иран», — приводит текст заявления ТАСС.

Ранее сообщалось, что в Иране создадут комиссию для расследования причин аварии вертолёта Раиси.

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