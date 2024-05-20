Гросси: в ходе расследования на АЭС Украины утечки не обнаружены

МАГАТЭ провело «беспристрастное научное расследование» по вопросу о возможных утечках ядерных материалов на Украине, рассказал глава агентства Рафаэль Гросси. Он добавил, что специалисты не зафиксировали факты таких утечек, пишет ТАСС.

Гросси отметил, что во всех случаях, когда поступали обвинения в нарушении норм ядерной безопасности, агентство проводило «беспристрастное научное расследование».

«Мы установили, что фактов использования ядерных материалов не по назначению не было, тем самым развеяв туман войны и разрядив напряженную обстановку», — подчеркнул Гросси.

Напомним, что тема создания на Украине так называемой «грязной бомбы» активно обсуждалась в 2022 году. Российские официальные лица предупреждали, что Киев располагает всеми возможностями для ее создания.

Так, первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что «грязная бомба» не является сложным для создания устройством, а Украина имеет и возможности, и причины для ее производства.

Дипломат заметил также, что украинские инженеры располагают значительным запасом времени, они могут свернуть программу ее создания к прибытию миссии МАГАТЭ, направленной для проверки.