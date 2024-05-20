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Кабмин: Россия и Белоруссия обсуждают строительство третьего энергоблока АЭС

Россия и Белоруссия обсуждают строительство третьего энергоблока Белорусской атомной электростанции (БелАЭС). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правительство России.

В Белоруссии может появиться третий энергоблок на атомной электростанции
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«Было отмечено, что «Росатом» оказывает необходимые сервисные услуги Белорусской АЭС, обеспечивающей до 30% энергопотребления страны. Обсуждается ее расширение за счёт строительства третьего энергоблока», — указано в сообщении пресс-службы российского кабмина.

Накануне вице-премьер РФ Александр Новак провел рабочую встречу с со своим коллегой из Белоруссии Петром Пархомчиком, где обсуждалась также тема расширения БелАЭС. В данный момент на этой станции действуют два энергоблока ВВЭР-1200, а запланированная мощность БелАЭС составляет 2400 МВт.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти страны размышляют над строительством второй атомной электростанции в стране.

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