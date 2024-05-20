В Белоруссии может появиться третий энергоблок на атомной электростанции

Россия и Белоруссия обсуждают строительство третьего энергоблока Белорусской атомной электростанции (БелАЭС). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правительство России.

«Было отмечено, что «Росатом» оказывает необходимые сервисные услуги Белорусской АЭС, обеспечивающей до 30% энергопотребления страны. Обсуждается ее расширение за счёт строительства третьего энергоблока», — указано в сообщении пресс-службы российского кабмина.

Накануне вице-премьер РФ Александр Новак провел рабочую встречу с со своим коллегой из Белоруссии Петром Пархомчиком, где обсуждалась также тема расширения БелАЭС. В данный момент на этой станции действуют два энергоблока ВВЭР-1200, а запланированная мощность БелАЭС составляет 2400 МВт.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти страны размышляют над строительством второй атомной электростанции в стране.