ХАМАС потребовал отменить решение прокурора МУС об ордерах на арест его лидеров

Палестинское радикальное движение призвало арестовать всё руководство Израиля, говорится в заявлении. Там также отмечается, что ХАМАС «осуждает попытки главного прокурора МУС приравнять жертву к палачу, выдав ордера на арест ряда лидеров палестинского сопротивления».

Как утверждается в документе, Международный уголовный суд также должен отменить все ордера на арест «лидеров палестинского народа», поскольку они противоречат конвенциям и резолюциям ООН.

Ранее стало известно, что МУС добивается ордеров на арест командующего военным крылом ХАМАС Мухаммеда Ад-Дейфа, главы политбюро движения Исмаила Хании и руководителя палестинской организации в секторе Газа Яхьи Синвара.