Эрдоган рассказал о перспективе госпереворота в Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о перспективе государственного переворота в стране. Об этом сообщает РИА «Новости».

По мнению турецкого лидера, возможность для переворота «осталась в прошлом». Такое заявление Эрдоган сделал во время своего выступления на церемонии жеребьевки 26-го срока судебной власти, а также 16-го срока административной власти. При этом ранее в СМИ появилась информация о попытке создать заговор против властей в правоохранительных органах Турции.

«В нашей борьбе за укрепление национальной воли мы также свели счёты с традицией переворотов в нашей стране. Заговорщики… не остались безнаказанными в независимых турецких судах. Мы будем преследовать их до тех пор, пока последний предатель FETO (запрещенная организация в Турции, которую связывают с попыткой госпереворота в 2016 году – прим. ред.) не будет привлечен к ответственности судебными органами», — заявил он.

Эрдоган также добавил, что власти Турции «никогда не колебались, чтобы сломать руки, тянущиеся к демократии, и они не будут колебаться в будущем».

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Ранее Эрдоган провел экстренное заседание с руководителями силовых структур страны после появившейся информации об угрозе государственного переворота.