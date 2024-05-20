Израильские политики раскритиковали главного прокурора Международного уголовного суда (МУС) в Гааге за решение добиваться ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, министра обороны Йоава Галанта, а также лидеров палестинского движения ХАМАС. Об этом пишет РИА «Новости».

Министр военного кабинета Израиля Бени Ганц заявил, что выдача ордеров на арест израильских официальных лиц и лидеров ХАМАСА, постановка премьера и министра в один ряд с их противниками, «станет историческим преступлением».

По его мнению, Израиль является пострадавшей стороной, ведет «справедливую войну», пытается обеспечить свою безопасность.

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир, известный крайне-правыми взглядами на палестино-израильский конфликт, назвал МУС «антисемитским судом» и потребовал усилить атаки на ХАМАС.

МУС продемонстрировал такое «лицемерие и ненависть к евреям», какого мир не видел «со времен нацистской пропаганды», заявил, в свою очередь, министр финансов Израиля Бецалель Смотрич.

Прокурор МУС просит выдать ордер на арест Нетаньяху

Глава ведомства предположил, что эти ордера на арест «станут последним гвоздем в ликвидации этого политического и антисемитского суда». Он добавил, что друзья Израиля не допустят его дальнейшего существования и функционирования.

Ранее Карим Хан, занимающий пост главного прокурора МУС, сообщил, что обратился в палату предварительного производства с требованием выдать ордеры на арест трех лидеров ХАМАС, а также Нетаньяху и Галанта за военные преступления и преступления против человечности, совершенные с 7 октября 2023 года.