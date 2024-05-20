Востоковед Андрей Чупрыгин в разговоре с Рамблером высказался о влиянии гибели иранского президента Ибрахима Раиси на внутреннюю и внешнюю политику страны, а также ответил на вопрос касательно перспектив развития отношений между Тегераном и Москвой после смерти политика.

Вечером 19 мая вертолет иранского президента потерпел крушение в горах в лесах Дизмара между деревнями Узи и Пир-Дауд на северо-западе страны. Поисково-спасательные операции продолжались всю ночь, несмотря на плохую погоду. Спасатели обнаружили вертолет, который полностью сгорел в результате крушения, к утру 20 мая. Вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил гибель Раиси. По данным агентства Tasnim, жертвами крушения стали не менее 8 человек, в том числе глава МИД страны Хосейн Амир Абдоллахиан. ТАСС со ссылкой на иранского посла в Белоруссии Алиреза Санеи сообщал, что причиной инцидента стали плохие метеорологические условия.

По словам эксперта, гибель иранского президента существенным образом не отразится на политическом курсе страны.

И тому есть несколько причин. Самая главная причина заключается в том, что в Иране президент не вырабатывает ни внешний, ни внутренний политический курс. Конечно, он может на него влиять, но политический курс в стране вырабатывает ближний круг духовного лидера страны – рахбара. Поэтому с данной точки зрения все останется так, как было... Вообще вступление Раиси в должность президента страны зафиксировало поворот Ирана к обнулению тех реформ, которые проводились его предшественниками. Было принято решение о том, что нужно уходить в дополнительную консервативность. Приход Раиси к власти означал поражение технократической группы, которая при Хасане Рухани [президент Ирана с 3 августа 2013 по 3 августа 2021 года – прим. ред.] пыталась проводить и на самом дела проводила определенные реформы. Но это не Раиси развернул страну в данном направлении, это произошло до него. Раиси просто стал символом разворота в консервативном направлении. И я не видел признаков того, что духовный лидер Ирана вдруг решил снова развернуть страну в сторону каких-то прогрессивных реформ. Андрей Чупрыгин Старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ, политолог

После гибели Раиси в Иране начнется «аппаратная борьба за место президента», считает специалист.

«А кто ее выиграет – пока непонятно. Но сейчас можно сказать, что это точно не будет представитель иранской оппозиции, у которой на сегодняшний день нет политических рычагов для прихода к власти», — подчеркнул политолог.

Эксперт вместе с тем напомнил, что в первые часы после публикации сообщений о жесткой посадке вертолета Раиси в «некоторых иранских СМИ третьего эшелона» появились намеки касательно причастности израильской разведки «Моссад» к инциденту.

«Однако такие заявления быстро исчезли, сегодня их нет. Но кто сказал, что они не появятся снова? Такая вероятность существует – особенно если существующая в Иране оппозиция воспользуется гибелью президента и связанного с этим небольшим хаосом (а он, конечно, будет), чтобы выйти на улицы, напомнить о себе и чего-нибудь потребовать. Если это произойдет, то вполне вероятно, что фактор внешнего врага будет вытащен из кармана и предъявлен народу, который надо будет сплотить вокруг правящего класса и против действий оппозиции. А внешний враг для этого очень удобен. Поэтому еще не вечер, возможно, мы это увидим», — добавил специалист.

Говоря о влиянии гибели Раиси на отношения России и Ирана, эксперт выразил мнение, что их формат останется прежним.

«Я повторюсь: внешнюю политику Ирана, в том числе и формат отношений страны с Россией, с Китаем или с США, формулирует духовный лидер страны, а президент – это исполнитель, который отвечает за детали. Духовный лидер Ирана Али Хаменеи остался на месте, поэтому, думаю, в этом плане ничего не изменится», — заключил Чупрыгин.

Ранее об отношениях с Россией высказался первый вице-президент, исполняющий обязанности президента Ирана Мохаммад Мохбер.