Пока вы не уснули: причина крушения вертолета президента Раиси и гарантии для РФ

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Посол Ирана назвал причину крушения вертолета с президентом Раиси

© РИА Новости

Причиной жесткой посадки вертолета с президентом Ирана Эбрахимом Раиси стали плохие метеоусловия. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил посол страны в Белоруссии Алиреза Санеи.

Он отметил, что в районе крушения зафиксировали очень густой туман и снег. Видимость была минимальной, а сама местность — лесистая и горная.

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На Украине рассказали, как закончится конфликт с Россией

Конфликт с Россией закончится урегулированием за столом переговоров, в Киеве это четко осознают. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Литвиненко.

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Медведев назвал лучшие гарантии для РФ

В случае возможного заключения договора с Украиной лучшей гарантией его выполнения будет вооружение РФ, например, ракеты «Искандер», «Сармат» и другие, заявил ТАСС зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его словам, Москва не сможет полагаться на надежность Киева или гарантии Запада.

Даже если какое-то компромиссное соглашение будет достигнуто, полной уверенности в его выполнении у нас не будет. Я об этом неоднократно говорил. Любой новоиспеченный „фюрер“ украинского рейха по конъюнктурным причинам способен его разорвать в любой момент, — подчеркнул Медведев.

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Военный суд признал законным приговор Дарье Треповой* по делу о теракте

Апелляционный военный суд признал законным приговор Дарье Треповой (внесена в список террористов и экстремистов), осужденной за теракт против военкора Владлена Татарского.

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И. о. президента Ирана высказался об отношениях с Россией

Руководство Ирана намерено развивать отношения с Россией. Об этом заявил первый вице-президент, исполняющий обязанности президента исламской республики Мохаммад Мохбер в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным.

«Мы будем добиваться непрерывного прогресса [в отношениях] Тегерана и Москвы через углубление сотрудничества между нашими странами», — сказал и. о. президента.

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Санкции США остановили работу десятков российских танкеров

Почти все танкеры, в отношении которых США ввели санкции за перевозку партий российской нефти по цене выше потолка в 60 долларов за баррель, остановили работу и простаивают уже много месяцев. Об этом со ссылкой на данные порталов по отслеживанию судов пишет Bloomberg.

Всего с октября ограничительные меры коснулись 40 судов (одно из них впоследствии добилось исключения из списка). Только одно из представленных сейчас в соответствующем реестре («Приморье») недавно собрало груз. Как отмечает агентство, если танкеру удастся разгрузиться, то его примеру могут последовать другие суда.

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СМИ: Суд Лондона вынес решение в пользу Ассанжа

Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж одержал значимую победу в своей продолжающейся борьбе против экстрадиции в США, сообщает The Guardian. В понедельник, 20 мая, Высокий суд Лондона разрешил ему подать апелляцию на решение об экстрадиции.

Ассанжу грозит экстрадиция из Британии в США за публикацию тысяч секретных американских документов. В Штатах он может получить до 175 лет тюрьмы.

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Нуланд назвала последствия появления тренировочных баз НАТО на Украине

© Zuma/TACC

Базы НАТО по подготовке украинских военных станут законными целями для российских военных в случае, если они все же появятся на Украине. Об этом ABC News заявила бывший заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд.

«[Появление тренировочных баз Североатлантического альянса] будет означать непосредственное пребывание НАТО на поле боя, что может, как вы уже говорили, привести к усилению напряженности в войне на другом направлении», — предупредила экс-заместитель главы Госдепа.

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В Саратовской области ввели режим ЧС

© DPA/TACC

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) введен на территории Саратовской области в связи повреждением и гибелью части посевов в результате майских заморозков. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

«На территории Саратовской области введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера в связи повреждением и гибелью части посевов. Соответствующий документ подписан губернатором Романом Бусаргиным», — говорится в сообщении.

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В Израиле отреагировали на планы МУС выдать ордер на арест Нетаньяху

Израильские политики раскритиковали главного прокурора Международного уголовного суда (МУС) в Гааге за решение добиваться ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, министра обороны Йоава Галанта, а также лидеров палестинского движения ХАМАС. Об этом пишет РИА «Новости».

Министр военного кабинета Израиля Бени Ганц заявил, что выдача ордеров на арест израильских официальных лиц и лидеров ХАМАСА, постановка премьера и министра в один ряд с их противниками, «станет историческим преступлением».

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