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Полиция Армении начала задержания активистов у приграничного села Киранц

Полиция Армении начала задержания протестующих активистов в селе Киранц рядом с границей Азербайджана, где сейчас проводятся работы по делимитации.

Об этом сообщает Sputnik Армения.

Как пишет ТАСС, сторонники оппозиционного движения «Тавуш во имя родины» потребовали, чтобы полиция пропустила в село журналистов.

Оппозиция выступает против одностороннего процесса делимитации и демаркации границы с Азербайджаном в Тавушской области.

Как ранее утверждал премьер-министр Армении Никол Пашинян, приостановка процесса делимитации границы с Азербайджаном приведёт к войне.

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