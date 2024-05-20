И. о. президента Ирана высказался об отношениях с Россией

Руководство Ирана намерено развивать отношения с Россией. Об этом заявил первый вице-президент, исполняющий обязанности президента исламской республики Мохаммад Мохбер в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным. ТАСС

«Мы будем добиваться непрерывного прогресса [в отношениях] Тегерана и Москвы через углубление сотрудничества между нашими странами», — сказал и. о. президента. Газета.Ru

Первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер после гибели Раиси временно будет исполнять обязанности главы государства. Замглавы МИД Ирана Али Багери Кани назначили временно исполняющим обязанности министра после смерти Хосейна Амира Абдоллахияна. RT на русском