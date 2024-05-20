Лидер Партии свободы (ПС) Нидерландов, победившей на парламентских выборах в ноябре 2023 года, Герт Вилдерс не присоединился к соболезнованиям лидеров ЕС в связи с гибелью президента Ирана Эбрахима Раиси и других иранских государственных деятелей в авиакатастрофе.

Соболезнования от имени ЕС высказал глава Евросовета Шарль Мишель.

«Не от моего имени!» – написал Вилдерс в соцсетях в ответ на сообщение Мишеля, передает ТАСС.

Между тем телеграммы властям Ирана в связи с гибелью Раиси направили король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд и наследный принц Мухаммед бен Сальман. Об этом сообщило Саудовское агентство печати.

Соболезнования в связи с трагедией также выразил король Иордании Абдалла II.

«Мы солидарны с братьями в Иране в этих печальных обстоятельствах», – написал иорданский монарх.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев отметил, что Раиси «внес огромный вклад в развитие всестороннего сотрудничества, взаимовыгодного и долгосрочного партнерства между Узбекистаном и Ираном».

Также соболезнования Ирану выразил МИД Франции.

Власти Ирана выступили с заявлением после гибели президента Раиси

Напомним, президент Владимир Путин в телеграмме, направленной аятолле Сейеду Али Хаменеи, назвал погибшего в авиакатастрофе президента Ирана Эбрахима Раиси настоящим другом России, сделавшим многое для отношений двух стран.