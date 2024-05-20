Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж одержал значимую победу в своей продолжающейся борьбе против экстрадиции в США, сообщает The Guardian. В понедельник, 20 мая, Высокий суд Лондона разрешил ему подать апелляцию на решение об экстрадиции.

Ассанжу грозит экстрадиция из Британии в США за публикацию тысяч секретных американских документов. В Штатах он может получить до 175 лет тюрьмы.

С 2019 года Ассанж находится британской тюрьме. В 2022 году власти Британии разрешили экстрадировать его в США. В марте 2024-го Высокий суд Англии и Уэльса вынес решение в пользу основателя WikiLeaks: судьи постановили, что он не будет немедленно экстрадирован.

Судьи отложили решение по делу об экстрадиции, запросив ряд гарантий от США. На слушаниях 20 мая рассматривался вопрос, смогут ли власти США гарантировать, что в Штатах гражданину Австралии Ассанжу предоставят право на защиту свободы слова (как любому американцу) и ему не будет назначен смертный приговор.