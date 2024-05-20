На Украине пригрозили силой выселить монахов из Киево-Печерской лавры

Вопрос выселения монахов канонической Украинской православной церкви (УПЦ) из Киево-Печерской лавры в следующем месяце может решиться силой. Использовать насилие в отношении насельников монастыря пригрозил временно исполняющий обязанности министра культуры Украины Ростислав Карандеев, пишет РИА Новости.

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«Процесс передачи Лавры не так быстр, как хотелось бы. Идут постоянные суды. (...) Я, конечно, за диалог, но надо быть настойчивым. Ну, месяц времени им даем. (...) После этого вопрос будет решаться силовым способом», — заявил представитель Минкульта.

Он отметил, что речь идет о Нижней лавре, где расположились послушники УПЦ.

Ранее стало известно, что украинские власти хотят изъять мощи святых из Киево-Печерской лавры. В РПЦ такие действия Киева назвали беспредельным цинизмом и откровенной манипуляцией.