В Иране обвинили Штаты в косвенной причастности к гибели Раиси

Бывший глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что санкции, введенные США, сыграли роль в гибели иранского президента Ибрахима Раиси. Об этом сообщает издание Ettelaat.

Зариф подчеркнул, что Америка, несмотря на постановление международного суда, наложила эмбарго на продажу самолетов и авиационных запчастей Ирану. Авиакатастрофа вертолета Раиси будет внесена в список преступлений США против Ирана, подчеркнул экс-министр.

В воскресенье, 19 мая, американский вертолет Bell 212, на борту которого находился 63-летний Раиси, разбился в иранской провинции Восточный Азербайджан. Вместе с президентом Ирана летели глава МИД страны Хосейн Амир Абдоллахиян, глава провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати и аятолла Мохаммед Али Але-Хашем.

Вертолет полностью сгорел. На борту находились восемь пассажиров и членов экипажа, все они погибли.

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Зариф напомнил, что в 2018 году США запретили экспорт самолетов и авиационных запчастей в Иран. Бывший министр заявил, что эти санкции привели к износу двигателя Bell 212.