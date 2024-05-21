Лавров напомнил о санкциях США на авиазапчасти в связи со случившимся с Раиси

Санкции США в области авиации и запрет на поставки авиазапчастей подвергают риску жизни людей. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя уход из жизни президента Ирана Эбрахима Раиси в результате авиакатастрофы, сообщает РИА Новости.

«Американцы от этого открещиваются, но на самом деле, и в других странах, против которых США объявляют санкции, не поступают запчасти для американской техники, в том числе авиационной. Речь о сознательном нанесении ущерба простым гражданам, которые пользуются транспортными средствами», — заявил министр.

Лавров также напомнил о словах бывшего министра иностранных дел Ирана Джавада Зарифа, заявившего, что США подвергают риску человеческие жизни, «вводя санкции, которые включают в себя запрет на поставку запчастей для американской авиационной техники».