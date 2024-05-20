Король и наследный принц Саудовской Аравии выразили соболезнования в связи с гибелью Раиси

Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд и наследный принц Мухаммед бен Сальман направили телеграммы и. о. президента Ирана Мохаммаду Мохберу, выразив соболезнования в связи с гибелью Эбрахима Раиси. Об этом сообщило Саудовское агентство печати.

19 мая вертолет, перевозивший президента Ирана, разбился в иранской провинции Восточный Азербайджан. На борту также находились министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати и пятничный имам города Тебриз Мохаммад Али Але Хашем. В соответствии с Конституцией Ирана обязанности президента будет исполнять первый вице-президент до проведения выборов, которые должны быть организованы в течение 50 дней.