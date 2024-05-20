В США поделились разведданными по поводу крушения вертолета Раиси

Лидер демократов в сенате США Чак Шумер заявил, что, согласно американским разведданным, вертолет с президентом Ирана Эбрахимом Раиси на борту потерпел крушение в результате несчастного случая. Его слова приводит телеканал NBC News.

«Была очень плохая, туманная погода, на северо-западе Ирана, где разбился вертолет. Так что это похоже на несчастный случай, но дело все еще полностью расследуется», — сказал Шумер.

По его словам, разведка США сообщила об отсутствии каких-либо доказательств «нечестной игры». Вашингтон продолжит следить за развитием ситуации, подчеркнул политик.

19 мая вертолет с президентом Ирана совершил жесткую посадку. В составе кортежа президента было три вертолета, два из которых, с министрами и чиновниками, добрались до места назначения. Поисками президента занимались все силовые структуры страны.

Позднее в Тегеране подтвердили, что никто из находившихся на борту вертолета, перевозившего Раиси, не выжил после крушения. Всего на борту вертолета было восемь человек, в том числе глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян, имам мечети Тебриза Сайед Мохаммад-Али аль-Хашем и губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».