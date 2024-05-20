Авиаэксперт Вадим Михеев в разговоре с Рамблером прокомментировал крушение вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси и высказался о возможных причинах произошедшего.

Вице-президент Ирана Мохсен Мансури ранее подтвердил гибель президента страны Эбрахима Раиси в авиакатастрофе. Президентский вертолет, на борту которого находились не менее восьми человек, возвращался из провинции Восточный Азербайджан, напоминает РИА Новости. Борт разбился в горах в условиях тумана в воскресенье вечером. Среди погибших — президент Исламской республики Эбрахим Раиси, министр иностранных дел страны Хосейн Амир Абдоллахиан, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати и аятолла Мохаммад Али аль-е-Хашем. По данным агентства Tasnim, высокая делегация передвигалась на американском вертолете Bell 212. По другой информации, Раиси и его окружение летели на Ми-171 [модификация вертолета Ми-8], также называлась марка американского вертолета Robinson.

Наиболее вероятной причиной катастрофы эксперт назвал ошибку пилотирования при плохих погодных условиях.

Был сильный туман. Ты ничего не видишь, а скорость у вертолета большая – вот он и влетел в гору, пилот не успел среагировать. Это банальная история - просто нельзя летать в такую погоду, да еще и в горных условиях. Вадим Михеев Авиационный инженер, историк

Вместе с тем Михеев допустил, что распоряжение о полете в неподходящих для этого погодных условиях было отдано лично главой государства, и добавил, что «авиадиспетчеры – не указ президентскому вертолету».

«Вспомните, как под Смоленском разбился самолет президента Польши [Леха Качиньского], там тоже были плохие погодные условия... Почитайте отчет по этой катастрофе – там президент приказал, пилоты полетели. Это обычная история с большим начальником на борту, эффект первого лица на борту. Начальник захотел – они и полетели, а погода жуткая... Нужно было переждать, а лететь, когда она улучшится», — сказал специалист.

Михеев подчеркнул, что два вертолета из кортежа президента Ирана, которым удалось долететь до пункта назначения, были российского производства.

Власти Ирана выступили с заявлением после гибели президента Раиси

«На наших вертолетах более надежное оборудование, чем на Bell-212... Наши машины там были, и летел бы Раиси на «восьмерке» [вертолете Ми-8] – остался бы жив», — считает эксперт.

Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в зоне крушения вертолета президента Ирана наблюдалась «термическая депрессия». По его словам, погода в районе авиакатастрофы на северо-западе Ирана была сложная. Он объяснил, что горные вершины, сопки и перевалы были закрыты облаками, которые понижались до земли. Местами по пути следования борта были ливень и гроза.