В Иране опознали тела всех погибших при крушении вертолета Раиси

В Иране установили личности всех жертв авиакатастрофы, в результате которой погиб президент страны Ибрагим Раиси. Как сообщает агентство Tasnim, выяснилось, что один из пассажиров был жив еще некоторое время после крушения.

Как заявили в иранской организации по антикризисному управлению, тела жертв катастрофы обгорели, но спасателям все равно удалось их опознать. Необходимости в ДНК-тестах нет.

Как отмечает Tasnim, тело аятоллы Мохаммеда Али Але-Хашема, пятничного имама Тебриза, было в лучшем состоянии по сравнению с остальными и обгорело меньше. По данным агентства, он был жив в течение часа после авиакатастрофы и смог позвонить главе администрации президента Голам-Хоссейну Эсмаили. Спасатели передали тела врачам скорой помощи, медики доставили их в Тебриз.

В воскресенье, 19 мая, вертолет Bell 212, на борту которого находился 63-летний Раиси, разбился в иранской провинции Восточный Азербайджан. Вместе с президентом Ирана летели глава МИД страны Хосейн Амир Абдоллахиян, глава провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати и аятолла Мохаммед Али Але-Хашем. Вертолет полностью сгорел. На борту находились восемь пассажиров и членов экипажа, все они погибли.