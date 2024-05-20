Обзор иноСМИ: глобальная битва за чипы и план России по Харькову

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Bloomberg: глобальная битва за чипы набирает обороты

Группа западных стран во главе с США и Евросоюзом направила почти 81 миллиард долларов на создание полупроводников следующего поколения, обостряя глобальную борьбу с Китаем за превосходство в области чипов. Об этом сообщает Bloomberg.

Этот 81 миллиард - первая волна из почти 380 миллиардов долларов, выделенных правительствами разным компаниям - Intel, Taiwan Semiconductor Manufacturing и другим - для увеличения производства более мощных микропроцессоров. Такое финансирование подталкивает соперничество Вашингтона с Пекином из-за передовых технологий к поворотному моменту, который определит будущее мировой экономики, подчеркивается в статье Bloomberg.

Al Jazeera: Россия активизируется и усложняет оборону для Украины

На прошлой неделе Россия усилила свое продвижение «в психологическом, тактическом и экономическом плане» - как признал госсекретарь США Энтони Блинкен, это «сложный момент», отмечается в статье Al Jazeera. Пока войска РФ продвигались на Харьковском направлении, глава Белоруссии Александр Лукашенко объявил, что российские и белорусские военные начали подготовку к учениям по применению тактического ядерного оружия.

Примерно в то же время президент России Владимир Путин назначил нового министра обороны. Al Jazeera связывает это с решением Кремля оптимизировать военные закупки и реорганизовать оборонную промышленность. При этом ПВО Украины остается слабой, а запасы оружия - низкими, подчеркивает автор статьи.

В США предупредили о летнем всплеске Covid-19 из-за нового штамма

Новые варианты Covid-19 распространяются по всему миру и вызывают опасения по поводу летнего всплеска заболеваемости в США, сообщает Financial Times. Газета отмечает, что новые штаммы коронавируса - очередной признак его способности мутировать и угрожать коллективному иммунитету. Штамм KP. 2, входящий в группу FLiRT-вариантов коронавируса, стал доминирующим штаммом в США с момента его первого обнаружения в марте 2024 года.

За первые две недели мая на долю KP. 2 в США приходится 28,2 процента всех новых случаев ковида (по сравнению с показателем в 3,8 процента в последние две недели марта). Штамм KP1.1 также быстро растет - на него приходится 7,6 процента инфекций. Спустя четыре с половиной года после начала пандемии количество заболевших в США упало до рекордно низкого уровня. Многие эксперты по инфекционным заболеваниям не ожидают резкого роста числа госпитализаций, но предупреждают, что новый кластер штаммов может спровоцировать летнюю волну инфекций. Ключевой вопрос заключается в том, насколько нынешние вакцины эффективны против новых штаммов. Всемирная организация здравоохранения заявила, что варианты FLiRT были обнаружены в 14 странах Европы, а также в Израиле.

Bloomberg: Путин ищет слабые места Украины

Продвижение России на Харьковском направлении вызывает тревогу в Киеве, сообщает Bloomberg. Агентство отмечает, что Владимир Зеленский и его генералы в спешке пытаются укрепить свою оборону.

Зеленский отменил планы зарубежных поездок на ближайшие несколько дней и 16 мая встретился со своими ключевыми командирами. Как рассказали опрошенные Bloomberg аналитики, Россия ищет слабые места Украины и стремится заставить украинцев растянуть свои войска вдоль тысячекилометровой линии соприкосновения. Во время визита в Китай президент России Владимир Путин заявил, что у РФ нет планов по взятию Харькова. Он подчеркнул, что цель российской армии заключается в создании «санитарной зоны», которая позволила бы прекратить обстрелы со стороны ВСУ.

Почему Германии будет сложно перевооружиться

В преддверии саммита, посвященного 75-летию НАТО, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что страна в 2024 году достигнет целевого показателя НАТО в два процента ВВП по расходам на оборону. Однако британский эксперт по безопасности Бастиан Гигерих заявил Responsible Statecraft, что Германии потребуется наращивать расходы на оборону в течение как минимум десяти лет, чтобы обратить вспять последствия более чем 20-летнего недофинансирования.

В бюджете Германии на 2024 год на оборону предусмотрено 51,8 миллиарда евро, что само по себе меньше контрольного показателя в два процента ВВП. Берлин движется к достижению этой цели с помощью чрезвычайного фонда на сто миллиардов евро. Предполагается, что выплаты из этого фонда позволят сохранить оборонные расходы Германии на нужной отметке или выше до 2028 года. После этого оборону планируют финансировать через регулярный бюджет. В Германии четко установлены ограничения на бюджетный дефицит, что создаст «политически дестабилизирующий конфликт». Кроме того, процессы закупок оружия ограничены временем, необходимым для производства нового оружия. К примеру, 18 танков Leopard 2, заказанные взамен поставленных Украине, Бундесвер получит не раньше, чем через два года. Гигерих добавил, что в Германии также не произошло «ментального сдвига», необходимого для поддержки перевооружения обществом.