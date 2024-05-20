FT: в Евросоюзе опасаются действий Фицо после покушения

Европейские чиновники обеспокоены возможными действиями премьер-министра Словакии Роберта Фицо после покушения. По их мнению, он станет активнее выступать против решений Североатлантического альянса, пишет Financial Times. RT на русском

В материале подчеркивается, что глава словацкого правительства с самого начала выступал против снабжения Украины западным оружием и ее принятия в Североатлантический альянс. Газета.Ru

До вооруженного нападения Фицо присоединился к венгерскому премьеру Виктору Орбану в противостоянии назначению следующим генеральным секретарем НАТО Марка Рютте, исполняющего обязанности премьера Нидерландов, напоминает издание. ТАСС