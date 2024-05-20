США захотели ввести санкции против грузинских политиков

Конгресс США примет к рассмотрению новый законопроект, в котором предусмотрен ввод санкций против грузинских политиков из-за закона об иноагентах. Об этом сообщает Politico со ссылкой на текст черновика законопроекта, утекшего в сеть. Lenta.ru

По данным газеты, законопроект предусматривает введение американских санкций против грузинских чиновников и иных лиц, которые «несут материальную ответственность за нанесение ущерба демократии, правам человека и безопасности Грузии». В частности, планируется замораживание активов и введение запрета на получение виз для политиков, ответственных за принятие закона «О прозрачности иностранного влияния», а также членов их семей. Кроме того, ограничения будут направлены против грузинских правоохранительных органов, которые участвовали в разгоне протестующих, не согласных с правовым актом. ТАСС

14 мая грузинский парламент принял закон «О прозрачности иностранного влияния». Он предусматривает регистрацию некоммерческих юридических лиц и СМИ, более 20% доходов которых получены из-за границы. В тот же день помощник госсекретаря США Джеймс О’Брайен заявил, что Вашингтон готовит персональные санкции в отношении руководства Грузии. Говорит Москва