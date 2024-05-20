СМИ: смерть Раиси произошла в «напряженный момент» для Ирана

Президент Ирана Эбрахим Раиси погиб в результате крушения вертолета на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке и усиления ирано-израилького противостояния. Его смерть ставит вопрос о возможном преемнике верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. Об этом пишут западные СМИ, самые интересные статьи которых собрал «Рамблер».

Американский вертолет Bell 212, на борту которого находился 63-летний Раиси, разбился в иранской провинции Восточный Азербайджан 19 мая. Вместе с Раиси с официальных мероприятий в Азербайджане возвращался глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян и другие иранские чиновники. Все пассажиры и члены экипажа погибли. При этом еще два вертолета с членами иранской делегации благополучно вернулись домой.

Крушение вертолета, на борту которого находились иранский президент и глава МИД, произошло в особенно напряженный момент как для Ближнего Востока, так и для самого Ирана, пишет CNN.

Телеканал отмечает, что противостояние Израиля и палестинского движения ХАМАС, которое сопровождается бомбардировками, гибелью тысяч людей и гуманитарной катастрофой в секторе Газа, «вывело на поверхность многолетнюю теневую войну» между Тегераном и Тель-Авивом.

Также руководство Ирана столкнулось с всплеском народного недовольства внутри страны из-за негативного влияния на экономику санкций США.

По мнению аналитиков, которое приводит The New York Times, Эбрахим Раиси должен был стать следующим верховным лидером Ирана. И его смерть является «серьезным вызовом для страны, в которой уже наблюдается кризис легитимности власти».

В частности, иранцы бойкотировали парламентские выборы в марте, которые прошли при рекордно низкой явке. И крайне правая фракция добилась на них заметных успехов, отмечается в статье.

Также серьезной проблемой является высокая инфляция в Иране на фоне многолетних западных санкций. А перспективы возвращения к соглашению с Западом об ограничении ядерной программы Ирана, которое могло бы привести к смягчению ситуации в экономике, кажутся туманными, считают американские журналисты.

По мнению старшего научного сотрудника вашингтонского Фонда защиты демократий Бехнама Бен Талеблу, гибель Раиси сужает круг кандидатур на должность верховного лидера Ирана. И на первый план выходит Моджтаба Хаменеи, сын верховного лидера Ирана Али Хаменеи, пишет газета Politico.

«Помогая контролировать все более воинственное противостояние своей страны с Израилем и Западом, а также сталкиваясь с растущим социальным недовольством и экономическими проблемами внутри страны, Раиси имел множество врагов», - заметил Талеблу.

При этом сам Моджтаба Хаменеи в своем выступлении заверил, что «народ Ирана не должен волноваться: никаких сбоев в работе властей не будет».

Власти Ирана выступили с заявлением после гибели президента Раиси

Новый президент Ирана по закону должен быть избран в течение 50 дней. Это дает верховному лидеру и его окружению относительно мало времени для выбора человека, который не только станет президентом в столь критический момент, но и в итоге может заменить самого Хаменеи, отмечает The Guardian.

«Непосредственной задачей любого нового лидера будет контроль не только над внутренними разногласиями, но и над требованиями внутри страны занять более жесткую позицию по отношению к Западу и сблизиться с Россией и Китаем. Также (…) новому президенту придется принимать важные решения по поводу ядерной программы Ирана», - говорится в статье.

Исполнять обязанности президента Ирана до внеочередных выборов будет Мохаммад Мохбер, первый вице-президент страны.