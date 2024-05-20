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Замглавы МИД Ирана Али Багери Кани назначили врио министра

Замглавы МИД Ирана Али Багери Кани назначили временно исполняющим обязанности министра после смерти Хосейна Амира Абдоллахияна.

Замглавы МИД Ирана Али Багери Кани назначили врио министра
© RT на русском
«Приказом первого вице-президента республики Мухаммада Мохбера Али Багери был избран главой правительственного комитета по международным отношениям», — сообщает агентство Tasnim.

Ранее вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента Ибрагима Раиси и его делегации при крушении вертолёта.

Вертолёт полностью сгорел при крушении.

В Иране объявлен пятидневный траур.

Первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер временно будет исполнять обязанности главы государства.