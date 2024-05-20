Папа Римский призвал как можно скорее начать мирные переговоры по Украине

Папа Римский Франциск призвал как можно скорее начать мирные переговоры для прекращения украинского конфликта. В интервью CBS он подчеркнул, что мир, достигаемый путём переговоров, «всегда лучше бесконечной войны».

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«Остановите войну. Вы должны найти способ начать мирные переговоры», — сказал он, комментируя в том числе палестино-израильский конфликт.

Председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов ранее сообщил, что Папа Римский Франциск поедет на конференцию по Украине в Швейцарии, только если туда будет приглашена и Россия.