В России оценили влияние гибели Раиси на отношения Ирана и США с Израилем

Гибель президента Ирана Эбрахима Раиси может оставить напряженность между Исламской республикой и США с Израилем. Такое мнение выразил эксперт из НИУ ВШЭ Андрей Бакланов, сообщает в понедельник, 20 мая, РИА Новости.

«Возможно, некоторые линии, направленные на то, чтобы добиться снижения градуса напряженности в отношениях между Ираном и Израилем, Ираном и США, могут в ближайшей перспективе не иметь того продолжения, которое они имели в последнее время», — предположил он.

При этом, эксперт полагает, что несмотря на случившееся, линия Исламской республики во внешней политике, направленная на снижение напряженности в отношениях с Вашингтоном и Еврейским государством, вряд ли сильно изменится.

Ранее иранский вице-президент Мохсен Мансури подтвердил гибель Раиси при крушении вертолета. В авиакатастрофе также не удалось выжить главе МИД Ирана Ирана Хосейну Амиру Абдоллахиану, губернатору Восточного Азербайджана Малеку Рахмати и пятничному имаму города Тебриз Мохаммаду Али Але Хашему.

В Израиле ответили на обвинения в гибели Раиси

Исполняющим обязанности президента до выборов в стране станет первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер.