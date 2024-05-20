Польша отказалась принимать мигрантов по новому пакту Евросоюза

Варшава не будет принимать беженцев с Украины, несмотря на новые законы ЕС. News.ru

Отмечается, что власти Польши и Венгрии были категорически против принятия нового пакта о миграции. В частности, министр финансов Польши Анджей Доманьски указал, что утвержденные документы не учитывает ситуацию на белорусской границе. Подразумевается, что документ должен распределить миграционную нагрузку среди стран Евросоюза. Газета.Ru

Ранее ЕС принял документ, содержащий десять постановлений о порядке приема беженцев. Пакт призван распределить миграционную нагрузку в странах сообщества, количественные параметры механизма определяет Еврокомиссия. За отказ государства принять мигрантов предусмотрена компенсация по 20 тысяч евро на человека. NSN.FM