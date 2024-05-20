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Правящей партии Турции предсказали крупнейшие кадровые изменения

Правящую в Турции Партию справедливости и развития (AK Parti) ожидают крупнейшие кадровые изменения после поражения на муниципальных выборах. Об этом сообщает газета Ekonomim со ссылкой на источники.

Правящей партии Турции предсказали крупнейшие кадровые изменения
© globallookpress.com
«Победив на семи всеобщих выборах, четырех местных выборах, трех президентских выборах и трех референдумах за 23 года своего пребывания у власти, AK Parti готовится к крупнейшим в своей истории изменениям как в кадровом составе, так и в политике после серьёзного падения голосов на местных выборах 31 марта», — отмечается в материале издания.

Дополнительно сообщается, что инициатором перестановок стал президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Он назвал данный процесс «необходимыми переменами» и указал, что в дальнейшем изменения коснуться и состава правительства.

Ранее в Турции заявили о пресечении попытки госпереворота. В частности, прокуратура Анкары начала расследование возможного заговора с целью свержения властей после волны арестов сотрудников турецких силовых ведомств, которых подозревают в членстве в организации «Айхан Бора Каплан», признанной в республике преступной.

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