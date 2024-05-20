Все находившиеся на борту вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси погибли в первые же мгновения после катастрофы, сообщил иранский Красный полумесяц.

Обломки разбившегося вертолета были обнаружены спасателями на высоте 2,5 тыс. м, передает ТАСС.

Напомним, президент Владимир Путин в телеграмме, направленной аятолле Сейеду Али Хаменеи, назвал погибшего в авиакатастрофе президента Ирана Эбрахима Раиси настоящим другом России, сделавшим многое для отношений двух стран.