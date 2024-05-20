Власти Израиля заявили о своей непричастности к гибели президента Ирана Эбрахима Раиси. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванного израильского чиновника.

Американский вертолет Bell 212, на борту которого находился 63-летний Раиси, разбился в иранской провинции Восточный Азербайджан 19 мая. Вместе с Раиси с официальных мероприятий в Азербайджане возвращался глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян и другие иранские чиновники. Все пассажиры и члены экипажа погибли.

Власти Ирана выступили с заявлением после гибели президента Раиси

Как отмечало Reuters, авиакатастрофа произошла на фоне растущих разногласий внутри Ирана по поводу политических, социальных и экономических вопросов. После нападения палестинского движения ХАМАС на Израиль в октябре 2023 года конфликты с участием проиранских движений вспыхнули по всему Ближнему Востоку. Эксперт по международным отношениям из Ливийского госуниверситета Осман Бадри заявил РИА Новости, что допускает причастность западных или израильских спецслужб к авиакатастрофе. В комментарии Reuters израильский чиновник, пожелавший остаться анонимным, отверг такие версии.