Медведчук заявил, что Зеленский превратил Украину в концлагерь

Президент Украины Владимир Зеленский настолько боится собственного народ, что враги и предатели ему видятся буквально везде. Такое мнение выразил бывший лидер запрещенной ныне на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

"Эта власть до одури боится собственного народа и со страху везде ей видятся предательства и происки врагов. Поэтому под тяжкие статьи уголовного преследования могут попадать сугубо гражданские люди, ничего предосудительного не сделавшие", - написал он в своей авторской колонке на медиаплатформе "Смотрим.ру".

В качестве примера Медведчук привел историю с задержанием мультипликатора Натальи Михайловой, которой, по данным СМИ, вменяют изготовление и распространение фейков о том, что украинцы "ждут Русский мир", дискредитацию властей и связи с движением "Другая Украина", которое возглавляет политик. По его словам, художник всего лишь "рисовала мультфильм-сказку о добре со счастливым концом", "творила о мире, об окончании войны и культурном объединении людей".

"По логике преступной власти Зеленского выходит, что недовольные его властью работают на врага, и должны отправляться в тюрьму. И если художник рисует голубя мира, он тоже лишний в этом безумном государстве, и его место в тюрьме", - сказал он. "О какой "формуле мира" говорит Зеленский, если он бросает в тюрьму тех, кто делает хоть какие-то шаги к миру и разрядке? Его интересует вечная война. Поэтому мужчин он отправляет на бойню, а женщин и стариков, которые этим недовольны, кидает в тюрьмы. Страну превратили к концлагерь", - пишет лидер "Другой Украины".

Украинцы, продолжил он, ненавидят преступный режим Зеленского и "уже не считают его законным".