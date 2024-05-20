Названа предположительная причина крушения вертолета президента Ирана

Крушение вертолета иранского президента Ибрахима Раиси могло произойти из-за технической неисправности, предположил авиаэксперт Владимир Шабрин. Также, по его словам, которые приводит РИА Новости, судно могло упасть в результате человеческого фактора.

Два из трех вертолетов долетели, значит, можно было долететь. На видео — горная местность, плюс говорили про туман. Так что, возможно, человеческий фактор или техническая неисправность, — приводит агентство слова собеседника.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в зоне авиакатастрофы на северо-западе страны наблюдалась термическая депрессия. По его словам, горные вершины были закрыты облаками. Местами наблюдались ливни и грозы, в облаках была электризация, выше 3,5 километра — обледенение.

Тем временем спасатели завершили поисковую операцию на месте крушения вертолета. Как рассказал глава местного общества Красного Полумесяца Пир Хосейн Коливанд, обнаружены все тела погибших, их отправили в город Тебриз.

Также появились кадры эвакуации тел погибших, которые опубликовало информационное агентство IRNA. Отмечается, что их переносят спасатели Красного Полумесяца и бойцы сухопутных войск армии.