В Иране сообщили, когда пройдут внеочередные президентские выборы

Внеочередные президентские выборы в Иране должны состояться в течение следующих 50 дней. Об этом заявил председатель комиссии по внутренним делам иранского парламента Мохаммад Салех Джокар.

"Согласно закону, 14-е президентские выборы должны состояться в ближайшие 50 дней, после своего избрания новый президент представит парламенту новый кабинет министров для одобрения", - приводит его слова иранское агентство Eghtesad online.

19 мая вертолет, перевозивший президента Ирана, разбился в иранской провинции Восточный Азербайджан. На борту также находились министр иностранных дел исламской республики Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати и пятничный имам города Тебриз Мохаммад Али Але Хашем. Глава Иранского общества Красного Полумесяца Пир Хосейн Коливанд сообщил, что все пассажиры и экипаж вертолета погибли при крушении. Вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента.