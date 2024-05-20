В США представят законопроект о санкциях в отношении Грузии из-за закона об иноагентах

Законопроект о введении санкций в отношении политиков Грузии, ответственных за принятие закона об иноагентах, может быть представлен в Конгрессе США в понедельник. Об этом сообщило европейское издание газеты Politico со ссылкой на оказавшийся в его распоряжении проект документа.

По данным газеты, законопроект предусматривает введение американских санкций против грузинских чиновников и иных лиц, которые "несут материальную ответственность за нанесение ущерба демократии, правам человека и безопасности Грузии". В частности, планируется замораживание активов и введение запрета на получение виз для политиков, ответственных за принятие закона "О прозрачности иностранного влияния", а также членов их семей. Кроме того, ограничения будут направлены против грузинских правоохранительных органов, которые участвовали в разгоне протестующих, не согласных с правовым актом.

Politico со ссылкой на неназванный источник отмечает, что конгрессмен Джо Уилсон (республиканец от штата Южная Каролина) представит законопроект уже сегодня.

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен заявил 14 мая, что Соединенные Штаты введут персональные санкции в отношении руководства Грузии, если в стране будет подорвана демократия.

Парламент Грузии 14 мая принял в третьем чтении закон "О прозрачности иностранного влияния", что спровоцировало резкие заявления со стороны ЕС об угрозах приостановки интеграции страны в Евросоюз. Президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила вето на закон 18 мая. Ранее премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе заявлял, что парламент может поддержать вето, если представленные президентом мотивированные замечания окажутся приемлемы. Однако Зурабишвили отмечала, что не будет вносить правок, так как закон невозможно "облагородить".

Рассмотрение законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" началось в апреле. С этого момента в Грузии проходят масштабные акции протеста. Несколько раз они перерастали в столкновения с силовиками, спецназ применял перцовый газ и водометы при разгоне протестующих. Против закона выступают США, ЕС, ООН, НАТО, ОБСЕ и Совет Европы. Европейские лидеры заявляют, что закон противоречит европейским ценностям. Лидеры правящей партии Грузии утверждают, что он служит лишь целям обеспечения прозрачности финансирования из-за рубежа неправительственного сектора и СМИ.