СМИ оценили возможность смены курса Ирана в отношении Израиля после смерти Раиси

Гибель президента Ирана Эбрахима Раиси в авиакатастрофе вряд ли повлечет серьезные изменения в отношениях страны с Израилем. Такое мнение выразило агентство Bloomberg.

По его оценкам, маловероятно, что после смерти Раиси в отношениях с Израилем "произойдет большой сдвиг". Агентство напомнило, что конфликт между двумя странами находился в вялотекущем состоянии на протяжении десятилетий, пока в апреле Иран и Израиль не обменялись ракетными ударами с разницей в несколько дней. Хотя стычка перевела конфликт в более опасную фазу, Bloomberg отмечает, что ни одной из сторон не было причинено большого ущерба, а Тегеран не предпринял дальнейших ответных действий.

19 мая вертолет, перевозивший президента Ирана, разбился в иранской провинции Восточный Азербайджан. На борту также находились министр иностранных дел исламской республики Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати и пятничный имам города Тебриз Мохаммад Али Але Хашем. Глава Иранского общества Красного Полумесяца Пир Хосейн Коливанд сообщил, что все пассажиры и экипаж вертолета погибли при крушении. Вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента.