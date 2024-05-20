Экс-премьер Украины предрек стране выход из разрухи десятилетиями

Продолжение конфликта на Украине негативно сказывается на ее экономике, страна попадает в разруху, из которой будет выходить десятилетиями. Такие события предрек экс-премьер республики Николай Азаров в Telegram-канале.

© Lenta.ru

«Чем дальше, тем хуже для экономики Украины, накапливаются долги, теряются территории, теряются люди. (…) Страна втягивается в такую разруху, из которой потом придется десятилетиями подниматься», — заявил он.

Кроме того, по его словам, затягивание украинского конфликта выгодно США и Западу. Азаров объяснил, что западные представители рассчитывают не только на ослабление Украины, но и России. Бывший премьер также добавил, что киевским режимом руководят случайные люди и авантюристы, так как они не следуют национальным интересам.

Ранее Азаров заявил, что до президентства Владимира Зеленского «такого уровня коррупции в Украине еще не было». Как он утверждает, украинский лидер уничтожил демократические институты и увеличил государственный долг почти в два раза.