Президент Ирана Ибрагим Раиси погиб при крушении вертолета, который разбился 19 мая, подтвердили иранские власти. «Рамблер» собрал главные новости об авиакатастрофе.

Предыстория

19 мая появились новости, что американский вертолет Bell 212, на борту которого находился 63-летний Раиси, совершил жесткую посадку в провинции Восточный Азербайджан. Утром в воскресенье иранский президент встретился с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым. Вместе они открыли плотину на ирано-азербайджанской границе.

Президент Ирана возвращался с переговоров с властями Азербайджана вместе с командой чиновников. Отмечалось, что произошло это в труднодоступной местности недалеко от границы. Спасателям было трудно добраться до места происшествия из-за плохой погоды - дождя с сильным ветром.

Еще два вертолета с членами иранской делегации благополучно вернулись домой. В этих вертолетах находились министр энергетики и глава министерства дорог и городского развития.

© Press TV

Сначала агентство Mehr сообщило, что Раиси в порядке и едет на машине в город Тебриз. Эта информация не подтвердилась.

Поиски и подтверждение гибели

Вместе с экстренными службами в спасательных работах участвовал элитный спецназ ВС Ирана, отряды народного ополчения «Басидж» и местные жители. Также были задействованы турецкие беспилотники Bayraktar. Власти России и Турции объявили об отправке спасателей и техники на поиски Раиси. Советник президента России Игорь Левитин рассказал, что Владимир Путин поручил отправить на помощь два самолета и вертолеты с группой из 50 спасателей, сообщало ТАСС.

20 мая неназванный иранский чиновник заявил агентству Reuters, что вертолет полностью сгорел в результате крушения и есть опасения, что все пассажиры и члены экипажа погибли.

Затем о гибели Раиси сообщило агентство Mehr, а еще чуть позже информацию подтвердил вице-президент Ирана Мохсен Мансури. Он назвал смерть Раиси мученической.

Также погибли все члены экипажа и другие пассажиры, в том числе глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян, глава провинции Восточный Азербайджан Ирана Малик Рахмати и аятолла Мохаммед Али Але-Хашем. По данным Tasnim, всего на борту находились восемь человек. ТАСС сообщило со ссылкой на иранские СМИ, что в стране уже начался процесс опознания тел погибших. Некоторые тела трудно идентифицировать, заявил представитель Корпуса стражей исламской революции.

Утром 20 мая в иранском Красном Полумесяце объявили, что поисковая операция завершена. Тела погибших при крушении доставят в город Тебриз, сообщает Tasnim.

Причины крушения и новый лидер

Государственное телевидение Ирана сообщило, что вертолет врезался в горную вершину, отмечает Reuters. Официальной информации о причине крушения пока не было.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, обладающий высшей властью в стране и последним словом по внешней политике и ядерной программе Ирана, пообещал, что с управлением государством «сбоев не будет».

Исполнять обязанности президента Ирана до внеочередных выборов, которые должны пройти в течение 50 дней, будет Мохаммад Мохбер, первый вице-президент страны, сообщает Tasnim.

Reuters отмечает, что авиакатастрофа произошла на фоне растущих разногласий внутри Ирана по поводу серии политических, социальных и экономических вопросов. Правители Ирана сталкиваются с международным давлением из-за спорной ядерной программы Тегерана и его углубляющихся военных связей с Россией. После нападения палестинского движения ХАМАС на Израиль октябре 2023 года конфликты с участием иранских группировок вспыхнули по всему Ближнему Востоку.

Эксперт по международным отношениям из Ливийского госуниверситета Осман Бадри заявил РИА Новости, что допускает причастность западных или израильских спецслужб к авиакатастрофе. Однако более вероятными причинами он назвал техническую неисправность и плохую погоду.