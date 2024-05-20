ЕС отреагировал на гибель президента Ирана

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что Евросоюз выражает соболезнования в связи с гибелью при аварии вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси и главы МИД Хосейна Амира Абдоллахияна, а также членов их делегации и экипажа.

"ЕС выражает глубокие соболезнования в связи с гибелью президента Ирана Эбрахима Раиси и главы МИД Хосейна Амира Абдоллахияна, а также членов их делегации и экипажа вертолета. Мы мыслями с семьями погибших", - написал Мишель в X (ранее Twitter).

Власти Ирана выступили с заявлением после гибели президента Раиси