В Европе ликвидируют единственный филиал МГУ

В словенском городе Копер ликвидируют единственный европейский филиал МГУ. Как сообщает РИА Новости, соответствующее постановление приняло правительство РФ.

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Кабмин признал утратившим силу абзац 9 пункта 14 устава МГУ, где говорится об отделении вуза в Словении. Как объяснили в пресс-службе Минобрнауки, проект документа разработали в связи с «ликвидацией филиала университета в городе Копере Республики Словения и переименованием структурных подразделений университета».

Напомним, что в феврале 2017 года на тот момент глава МИД Словении Карл Эрьявец подписал с ректором МГУ Виктором Садовничим меморандум о взаимопонимании общих принципов создания словенского филиала МГУ. Он открылся на базе Приморского университета в Копере и стал первым представительством российского вуза в Европе.

В образовательном учреждении вели обучение русскому языку, славистике, культурологии, истории, математике, экономике, биологии и по ряду других направлений по стандартам МГУ. Целью создания филиала была реализация совместных образовательных программ Московского и Приморского университетов, которые были направлены на подготовку специалистов для развития сотрудничества двух стран.