Во Франции призвали разрешить ВСУ бить по России поставляемым оружием

Глава комитета по иностранным делам парламента Франции Жан-Луи Бурланж призвал Париж снять запрет на нанесение Вооруженными силами Украины (ВСУ) ударов по российской территории французским оружием. Об этом сообщает Le Figaro.

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Политик написал письмо руководству страны, где призвал последовать примру Великобритании.

«Кажется, пора... Право на самооборону исключает право на неприкосновенность территории агрессора», — говорится в тексте обращения.

В то же время он подчеркнул, что ни Франция, ни ее союзники не хотят прямого конфликта с Россией. Речь идет не о прямом вмешательстве, о «снятии неоправданного табу», заключил политик.

До этого бывший сотрудник министерства обороны ФРГ и советник Мюнхенской конференции по безопасности Нико Ланге заявил, что уничтожение ракет ВС РФ на территории Украины со стороны стран НАТО не будет противоречить уставу ООН и международному праву.

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Он призвал уничтожать выпущенные Россией ракеты и БПЛА с территории Польши, Румынии и Словакии. Подобное развитие событий позволит Вооруженным силам Украины (ВСУ) переместить системы ПВО с западной части страны ближе к линии соприкосновения, в том числе к Харькову, указал Ланге.