Согласно иранской Конституции, полномочия погибшего при крушении вертолета президента страны Эбрахима Раиси переходят к его первому заместителю, вице-президенту Мохаммаду Мохберу. Об этом пишет РБК.

Накануне иранская делегация возвращалась на трех вертолетах из Азербайджана. Два борта достигли цели назначения благополучно. Один был вынужден совершить жесткую посадку из-за тумана. На его борту находились президент республики, министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати и еще несколько иранских чиновников.

Поиски вертолета длились более десяти часов. Сегодня утром власти Ирана официально подтвердили гибель президента страны Эбрахима Раиси.

Конституция Ирана оговаривает, кто должен исполнять обязанности президента в случае его гибели, тяжелой болезни или отставки и как будет осуществляться транзит власти.

«В случае смерти, увольнения, отставки, отсутствия или болезни президента более двух месяцев либо в случае, если срок президентства закончился и новый президент из-за препятствий еще не был избран или иные подобное вопросы, первый вице-президент принимает на себя его полномочия и обязанности с одобрения руководства», - отмечается в документе.

В настоящее время пост вице-президента занимает Мохаммад Мохбер, до этого назначения возглавлявший штаб по исполнению распоряжений бывшего духовного лидера Ирана аятоллы Рухоллы Хомейни.

При этом в течение 50 дней совет, куда входят спикер меджлиса, глава судебной власти и первый вице-президент обязаны организовать новые выборы президента страны.

В свою очередь доцент Международного университета Флориды Эрик Лоб в статье для The Conversation спрогнозировал усиление государственных репрессий внутри Ирана на фоне гибели резидента и подготовки к новым выборам.

«Я считаю, что на региональном и международном уровне может быть установление более тесных связей с многообещающими союзниками и проведение продуманной конфронтации с традиционными противниками», - отметил политолог.

Ранее СМИ со ссылкой на источники в Белом дом сообщили, что официальные лица США рассматривают версию о том, что Раиси убили.